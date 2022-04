Sommermusik des Verkehrsvereins in Kempen : Ein Sommerabend mit Vicky Leandros und Nico Santos

Der Verkehrsverein Kempen, Sparkasse Kempen und die Kempener Stadtwerke freuen sich jetzt schon auf die Sommermusik . Foto: Uli Rentzsch

Kempen Nico Santos und Vicky Leandros sind die Gäste der diesjährigen Sommermusik am 1. und 2. Juli auf der Kempener Burgwiese. Organisiert hat das Programm der Verkehrsverein Kempen, der damit auch ein neues Konzept präsentiert.

Vicky Leandros kommt nach Kempen. Nico Santos auch. Der deutsch-spanische Singer-Songwriter macht am Freitag, 1. Juli, den Anfang, wenn der Verkehrsverein Kempen zur Sommermusik auf die Burgwiese einlädt. Der Abend ist Bestandteil seiner Tour im diesjährigen Sommer. Am Samstag, 2. Juli, kommt Vicky Leandros auf die Bühne. Sie sei schließlich die „heimliche Liebe Kempens“, wie Heinz-Josef Rox, zweiter Vorsitzender des Verkehrsvereins, bei der Vorstellung des Programms am Mittwoch erklärte. Ihre Hits gingen rund um die Welt, sie kann auf eine rund 50-jährige Bühnenkarriere zurückblicken – und hat sich übrigens für eine kurze Zeit auch politisch engagiert.

Jetzt, in diesem Jahr, schaut der Verkehrsverein Kempen zuversichtlich in die Zukunft. „Auch wenn wir eine solche Veranstaltung in Kempen planen, unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine“, betonte Jürgen Hamelmann, Vorsitzender des Verkehrsvereins. In den vergangenen zwei Jahren seien viele Veranstaltungen dem Coronavirus zum Opfer gefallen, etwa das Musik-Event im Aqua-Sol oder das Weihnachtskabarett. Nun tritt der Verein auch konzeptionell neu auf. „Wir haben die Operetten rauf und runter gespielt. Wir haben von Johann Strauß, von Vater bis Sohn, alles gehört“, hatte Frank Doerkes, Schatzmeister des Vereins, bereits im Vorfeld eine Änderung ahnen lassen. Der Programmteil Klassik sei kaum noch zu steigern gewesen. Klartext: Das Motto „Pop und Klassik“ ist Vergangenheit. An die Stelle der Klassik ist der Schlager getreten.

Info So läuft das erste Juli-Wochenende in Kempen Musik Freitag, 1. Juli, Soulpop mit Nico Santos, ab 20.30 Uhr (Einlass: 18.30), Samstag, 2. Juli, Vicky Leandros ab 20.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr). Festakt Am Sonntag, 3. Juli, gibt es einen Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Kempen und dem französischen Wambrechies. Die Urkunde wurde am 1. Oktober 1972 unterschrieben.

Für den Samstagabend übernimmt nun Vicky Leandros das Motto: „Ich liebe das Leben.“ Beim Verkehrsverein ist man der festen Überzeugung, so auf dem richtigen Weg zu sein. Leicht sei die Entscheidung, auf die Klassik zu verzichten, nicht gewesen, räumte Jürgen Hamelmann ein. Auch Gunnar Nienhaus, Filialleiter der Sparkasse Krefeld in Kempen, erinnert sich gerne an die Klassik-Abende zurück. Seit 2009 unterstützt die Sparkasse das Event, ebenso die Stadtwerke Kempen, die Volksbank Kempen und viele weitere Sponsoren. „Sie sind über die Corona-Pandemie alle bei der Stange geblieben“, erklärte Doerkes. Ohne dieses Engagement könne man solch eine Sommermusik nicht stemmen.

„Ich liebe das Leben“ war einer der größten Hits von Vicky Leandros Foto: dpa/Tim Brakemeier

„Wir haben ein Programm gestaltet, von dem wir glauben, alle Altersgruppen ansprechen zu können“, sagte Hamelmann. Es fange wieder an zu kribbeln. Man sei euphorisch, dass die Sommermusik wieder stattfindet. Vor allem über die Zusage von Vicky Leandros habe man sich außerordentlich gefreut. Schließlich sei sie vom Alter her einer großen Schwester ähnlich und habe einen musikalischen Lebensweg mit begleitet. Ob sie die Kempener an diesem Abend zusammen mit Theo mit auf die gedankliche Reise nach Lodz nimmt, ist noch ungewiss. Leandros‘ großer Hit aus dem Jahr 1974 handelt ursprünglich von der Landflucht, wurde aber für die Sängerin textlich verändert.

Genau wie Vicky Leandros ist auch Nico Santos ein leuchtender Stern am Himmel des Musikgeschäfts. 2018 sei er der erfolgreichste deutsche Radio-Künstler gewesen, heißt es: 110.000-mal wurden seine Songs gespielt. Ed Sheeran sei in dieser Kategorie nur ein Platz im Schatten geblieben. Im vergangenen Jahr war Nico Santos sogar Coach bei „The Voice Of Germany“.

Als Songwriter hat Nico Santos schon mit Sido und Helene Fischer zusammen gearbeitet. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mit rund 1750 Zuschauern (alles Stehplätze) rechnet der Verkehrsverein am Freitagabend. Stand jetzt ist die Veranstaltung mit Nico Santos ausverkauft, eine verbindliche Zusage über die maximale Personenzahl seitens der Stadt steht noch aus. Frank Doerkes: „Es lohnt sich, bei den Vorverkaufsstellen nachzufragen. Möglicherweise können wir noch weitere Karten anbieten, oder es kommen Rückläufer.“ Am Samstagabend gibt es zwei Kategorien für die 1200 Sitzplätze (60/50 Euro), eine Kategorie für Stehplätze (40 Euro). Hier sind noch Karten bei Schreibwaren Beckers an der Engerstraße 10, in der Provinzial-Geschäftsstelle Christian Alberts an der Orsaystraße 18, beide in Kempen, und online bei violakonzerte.de erhältlich.