Aktion des Verkehrsvereins Kempen : Neuer Gießwagen soll trockenen Bäumen in Kempen helfen

Kempen Der Verkehrsverein Kempen hat Gießwagen konzipiert und sucht nun Paten, die mit den Wagen auf Bewässerungstour in der Stadt gehen.

(tre) 65.000 Liter Wasser bringen sieben Mitarbeiter des Kempener Grünflächenamts mit großen Gießfässern täglich aus. Zudem laufen mobile Regner in den Parkanlagen. Aber das alles reicht nicht, um die 14.000 Stadtbäume im nunmehr dritten trockenen Sommer in Folge am Leben zu erhalten. Etliche Bürger helfen bereits mit und greifen selbst zum Schlauch oder zur Gießkanne und bewässern Grünanpflanzungen vor der eigenen Haustür. Auf genau dieses private Engagement setzt der Verkehrsverein Kempen (VVK) jetzt mit einer neuen Idee. Er hat einen Prototypen eines Gießwagens entwickelt, dem nun zehn weitere folgen – und für die sucht der VVK Gießpaten.

„Wir könnten uns gut eine Straßengemeinschaft vorstellen, die sich einen Gießwagen teilt und damit das Grün in ihrer Straße bewässert. Einzelpersonen gehen natürlich auch“, sagt Jürgen Hamelmann, der erste Vorsitzende des VVK. Bei dem Gießwagen handelt es sich um eine Lastplattenkarre, auf der ein 220 Liter fassendes Kunststofffass auf einer kleinen Erhöhung festgezurrt ist. „Das macht das Befüllen von Wassersäcken an Bäumen einfacher“, sagt Heinz-Josef Rox vom VVK, der den Prototypen über mehrere Wochen getestet und für gut befunden hat.

Der Wagen kann mittels Fußbremse arretiert werden. Der eigentliche Wasserschlauch ist an einer Stange angebracht, was das Gießen nochmals angenehmer macht. Am Fass selber muss nur der Sperrhahn umgelegt werden, dann fließt das Wasser. Befüllt wird über einen oberen Eingang am Fass. Die Herstellungskosten von 275 Euro pro Gießwagen trägt der VVK im Alleingang. Nun hofft der VVK, dass sich Gießpaten finden, die bereits sind, den Wagen über den eigenen Brunnen oder Wasseranschluss zu befüllen und damit in ihrer Straße auf Tour zu gehen.