Die Kundenbefragung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr hat für den Niersexpress (RE 10), der auf der Strecke zwischen Kleve und Düsseldorf verkehrt, gute Noten gebracht. Können Sie, liebe Leser, diese Bewertung bestätigen? Oder sind Sie anderer Meinung? Schicken Sie uns Ihre Meinung bis Mittwoch, 27. März, per E-Mail an kempen@rheinische-post.de. Geben Sie bitte Ihren Namen und Vornamen an.