Verkehrswende unterstützen Kreis Viersen startet mit Mobilitätskonzept

Wer auf dem Land lebt, hat mitunter Schwierigkeiten, ohne Auto von A nach B zu kommen. Denn nicht überall fahren Busse in kurzer Taktung. Das macht es für viele Bürgerinnen und Bürger schwierig, auf das Auto zu verzichten. So soll es aber nicht bleiben: Der Kreis Viersen arbeitet an einem Mobilitätskonzept, das dazu beitragen soll, die Mobilität der Menschen im Kreisgebiet zu verbessern.