Oedter Straße in Kempen : Verkehr wird erneut gezählt

Kempen Ende dieses Jahres will die Stadt Kempen eine weitere Verkehrsmessung auf dem Straßenzug Oedter Straße vornehmen. Im Frühjahr soll die Politik erneut beraten.

Dann will die Politik erneut beraten und gegebenenfalls über weitere Maßnahmen entscheiden. Zur Diskussion stehen beispielsweise noch Querungshilfen an der Bushaltestelle an der Oedter Straße (Einmündung Lindenweg) oder an der Berliner Alle am LvD. Beobachtet werden müsse auch die Situation an der Oedter Straße in Höhe der Gaststätte Schmitz-Gilsing sowie am Brahmsweg, meinte CDU-Fraktionschef Jochen Herbst. Lutz Strothmann (SPD) mahnte ein Gesamtkonzept in Sachen Tempo-30-Zonen für Kempen an.