Verlosung der Vereinsbaumgemeinschaft Grefrath 2000 Euro für den guten Zweck

Die 1997 gegründete Vereinsbaumgemeinschaft ist stolz drauf, dass seit der ersten Verlosung im Jahr 2014 inzwischen insgesamt 17.350 Euro für soziale und kulturelle Projekte in der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden konnten. „Sicher ein schönes Beispiel für gelebte Solidarität in einer Dorfgemeinschaft“, so Heinz Klingen, Sprecher der Vereinsbaumgemeinschaft, der derzeit zwölf Vereine angehören. Im Gespräch mit unserer Redaktion kündigt Klingen einen Neuzugang an, der beim Herbstfest in diesem Jahr mit seinem Wappen am Vereinsbaum Platz finden wird: der Highland-Games-Verein „Paradise Punks“.