Vereinigte Turnerschaft Kempen blickt in die Zukunft : VT will mit KTV Gespräche führen

Mit Blumen verabschiedete der VT-Vorsitzende Detlev Schürmann die langjährige Geschäftsstellen­leiterin Petra Caelers. Für sie sucht der Verein eine Nach­folgerin. Foto: VT Kempen Foto: VT Kempen

Kempen Die Vereinigte Turnerschaft will mit dem Verein enger zusammenrücken. Der Kempener Turnverein (KTV) ist von der Auflösung bedroht, wenn sich niemand findet, der im Vorstand weiterarbeiten möchte.

Die Corona-Pandemie, explodierende Energiekosten und die Inflation: Die Vereinigte Turnerschaft (VT) Kempen blickt mit einiger Skepsis in die Zukunft. Dennoch sei man im Grundtenor positiv gestimmt. Das teilte Kempens größter Sportverein nach der Mitgliederversammlung am Sonntag mit. Die wieder gestiegene Mitgliederzahl auf rund 1800 nach den Lockdowns und ein dank solider Geschäftsführung gesun­des Finanzpolster veranlassten den Vorsitzenden Detlev Schürmann zu dieser Einschätzung.

Dennoch, so betonte Schürmann auf der Versammlung im Schmalbroicher Vereinsheim, ziehen düstere Wolken über dem Kempener Vereinshimmel auf: So hat die Nachricht, dass der drittgrößte Sportverein, der Kempener Turnverein (KTV) vor der Auflösung steht, die VT schockiert. Schürmanns Vorschlag, ergeb­nisoffen auf den KTV zuzugehen und Gespräche zu führen in Richtung engeres Zusammenrü­cken der ohnehin befreundeten Breitensportvereine, fand die Zustimmung der anwesenden Mitglieder. Schürmann, der als Vorsitzender bestätigt wurde und zwei weitere Jahre im Amt bleibt, verband diesen Schritt mit dem Appell an die eigenen Reihen, das Ehrenamt zu unterstützen und damit das Vereinsleben zu stärken. Dem KTV droht das Aus, weil der bisherige Vorstand zurücktritt und sich niemand mehr findet, der das Ruder in die Hand nimmt. Schürmann: „Das ist eine traurige gesellschaftliche Entwicklung, die im Grund alle Vereine betrifft.“

Was die Vereinigte Turnerschaft belastet: die rasant steigenden Energiekosten. Da die VT am Görtschesweg über eine eigene Sportanlage verfügt, trifft die von den Stadtwerken angekündigte Kostenerhöhung den Verein direkt. Die VT hatte 2009 die ehemalige Schmalbroicher Dorfschule von der Stadt übernommen und kann dort auf 12.000 Quadratmetern und mittlerweile vier Hallen mit 1100 Quadratmetern für Breiten- und Rehasport sowie einer Geschäftsstelle und einem Beach-Außen­feld für Volleyball und Handball einen gut funktionieren­den Sportbetrieb inklusive 20 Pkw-Stellplätzen bieten. „Wir müssen wegen der Kostenspirale die Mitgliedsbeiträge im kommenden Jahr wohl wie­der anpassen“, kündigte Schürmann an. Aktuell liegt der monatliche Beitrag bei 15 Euro beziehungsweise 12,50 Euro für Kinder oder Jugendliche und 36 Euro für Familien.

Zudem verkündete Schürmann bei der Versammlung, dass das beliebte Jugendlager an der Nordsee, an dem pro Sommer mindestens 100 Jugendliche teilnahmen, nach 65 Jahren der Vergangenheit angehört. „Wir hatten nicht mehr den Eindruck, dass wir in Bensersiel willkommen sind“, so Schürmann mit Blick auf die dortige Tourismusabteilung. Diese habe der VT ein nicht zu stemmendes Kostenpaket unterbreitet. Danach wäre das Jugendlager für den Verein dreimal so teuer geworden wie bislang.

(biro)