Stadt will von Corona gebeutelte Vereine entlasten : Vereine in Kempen müssen für Sportstätten nicht mehr zahlen

Kempen Die Corona-Pandemie hat viele Vereine und Sportler hart getroffen – auch finanziell. Die Stadt Kempen rechnet auch für die Zukunft mit Belastungen der Vereine und will sie deshalb unterstützen.

Mit der Streichung der Benutzungsentgelte will die Stadt den Sport in Kempen unterstützen. Die Corona-Pandemie habe die Sportwelt und somit auch das lokale Sportwesen in Kempen in den vergangenen beiden Jahren hart und vollkommen unvorbereitet getroffen, führte der Erste Beigeordnete Bennet Gielen in der Verwaltungsvorlage aus. Aufgrund von Lockdown-Maßnahmen sei ein geregelter Trainings- und Wettkampfbetrieb lange Zeit unmöglich gewesen. Die Wiederaufnahme des Trainings- und Wettkampfbetriebes sei für viele Vereine und Sportler mit vielen Unwägbarkeiten versehen gewesen. Auch in finanzieller Hinsicht seien viele Vereine durch Corona gebeutelt, so Gielen. Aufgrund der Wirtschaftslage hätten viele Vereine zudem weniger Sponsorengelder bekommen, die für die Vereinsaktivitäten so wichtig sind.