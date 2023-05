Jugendausschuss in Grefrath „Werden wir gerufen, dann kommen wir“

Das Angebot des Vereins „Kontakt – Rat – Hilfe“ im Kreis Viersen ist klar umrissen: Unterstützung bei allen Formen von Sucht, wirksame Angebote im gesamten Kreis Viersen, aber vor allem: Hilfe für Suchtkranke und deren Angehörige. Der Verein nutzte am vergangenen Dienstag die Möglichkeit, seine Arbeit im Grefrather Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales vorzustellen. Der Vereinsvorsitzende Hans Josef Kampe und der Leiter der Einrichtung, Michael Hauser, gaben den Ausschussmitgliedern umfängliche Informationen an die Hand. Schließlich blickt der Verein auf eine Jahrzehnte lange Erfahrung zurück. Was die Daten aus den einzelnen Kommunen im Kreis betrifft, blieben Kampe und Hauser allerdings im Vagen. „Wir erfassen keine gemeindescharfen Zahlen“, erklärte Kampe auch mit Blick auf den Datenschutz.