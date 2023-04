Sonntagabend in Kempen Paket sorgt für Polizeieinsatz an der Burgstraße

Ein verdächtiger Gegenstand hat am späten Sonntagabend in Kempen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, meldete eine Person am Sonntag gegen 22.30 Uhr, dass ein verdächtiges Paket vor seiner Garage an der Burgstraße liege und er Geräusche wahrnehme. Die Polizei schickte Einsatzkräfte, die die Geräusche bestätigten. Daraufhin wurden auch Kollegen des Landeskriminalamtes (LKA) hinzugerufen, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Sprengmittel in dem Päckchen befanden. Das LKA untersuchte das Paket und öffnete es schließlich. In dem Paket, das an den Anwohner, der die Polizei informiert hatte, adressiert war, befand sich allerdings kein Sprengmittel, sondern lediglich ein Akku, so der Polizeisprecher weiter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Während des Einsatzes mussten die Anwohner ihre Häuser verlassen. Viele kamen bei Freunden oder Familie unter, es bestand aber auch die Möglichkeit, die Zeit in der Polizeiwache zu verbringen. „Entschärft“ wurde das Paket gegen 2 Uhr, der Einsatz war um 4 Uhr beendet.