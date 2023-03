Runder Tisch Kultur Veranstaltungskalender soll mit Grefrather Terminen gefüllt werden

Bernd Bedronka ermunterte die Teilnehmenden, Termine zu melden und anzukündigen. Der Veranstaltungskalender könne nur leben, wenn er auch gefüllt werde. Neben den bereits etablierten Festen (zum Beispiel das Cityfest von 12. bis 14. Mai und die Sommernacht am 22. Juli) und den Festivitäten der Schützengesellschaften finden sich im Kalender 2023 auch neu konzipierte Veranstaltungen. Gespannt sein darf man auf das Kammerkonzert an der Burg Uda, ein Termin muss noch fixiert werden. Neu im Programm ist die „2Takt-Challenge“ inklusive verkaufsoffenem Sonntag am Wochenende 18. und 19. März. Diese Veranstaltung erinnert an das Kultgefährt Mofa mit einem Geschicklichkeitsparcours. Die Challenge ist für den Grefrather Süden konzipiert. Auch die Kleinkunst findet statt: Das 3. Offene Scheunentor öffnet am 20. Mai in einem Hof in Schaphausen – inklusive des Inventars der ehemaligen Gaststätte „Wring“. Thema: Poetry Slam und Musik.