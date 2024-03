Vera Nentwich trat in Oedt auf Frau-Sein aus Sicht einer Quereinsteigerin

Eingeladen hatten im Namen von Gemeinde Grefrath und Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen die Gleichstellungsbeauftragte Barbara Behrendt und Monique von Huijstee, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Im Vorfeld des Weltfrauentages am 8. März betonten beide, der Abend zeige nicht nur ernste Aspekte zum Thema. An den Seiten erinnerten Plakate an Stationen auf dem mühsamen Weg zur Gleichberechtigung. „Als ich aufwuchs, gab es nur zwei Geschlechter“, sagte Vera Nentwich im Verweis auf die Gendertheorie. Die Kabarettistin sprach im Publikum einen Mann und eine Frau an, die unabhängig voneinander bekundeten, eins mit dem angeborenen Geschlecht zu sein. Auf die Frage, wer nach eigenem Verständnis „divers“ oder „genderfluid“ (fließend zwischen den Geschlechtern) sei, meldete sich niemand.