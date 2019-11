Varieté-Show mit Schmitz-Backes : Zauberkünstler zeigt „Witz und Wunder im Pullunder“

Kempen Der Nettetaler Varieté-Künstler Schmitz-Backes zeigte im Haus Wiesengrund seine besondere Begabung: seine intelligente Spontaneität.

Der Pullunder ist sein Markenzeichen. Selbstgestrickt, mit eingearbeitetem Rautenmuster und kräftig abgesetzten Bündchen. Aus echter Angorakatzenwolle und in der kommenden Trendfarbe „Zahnsteinweiß“, wie der Zauberer und Varieté-Künstler Schmitz-Backes den Gästen im voll besetzten Saal von „Haus Wiesengrund“ in Kempen glaubhaft versicherte. Dazu trägt er noch eine Schieberkappe aus Tweed und ein markantes schwarzes Brillengestell. Mit seiner Solo-Show „Witz und Wunder im Pullunder“ unterhielt der Künstler aus Nettetal, der abseits der Bühne Michael Backes heißt, in der Reihe „Samstags halb 5“ das Publikum auf das Beste.