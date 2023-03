Zerstörungswut in Grefrath Vandalismus auf dem Sportplatz des SSV Grefrath

Innerhalb weniger Wochen wurde der Sportplatz des SSV Grefrath dreimal von Vandalismus heimgesucht. Vor rund vier Wochen wurden sämtliche Lampen auf dem Parkplatz vermutlich mit einer Waffe zerschossen, wenige Tage später wurde ein Flutlicht zerstört. Dieser Vorfall schränke Spiel- und Trainingsbetrieb ein, sagt SSV-Vorsitzender Michael Schrumpf. Am vergangenen Wochenende, in der Nacht vom 4. auf den 5. März, wurden Tornetze und Teile des Kunstrasens in Brand gesetzt, Eckfahnen zerstört und Auswechselbänke demoliert. „Derzeit werten wir Videomaterial aus, um Hinweise auf den oder die Täter zu bekommen“, betont Schrumpf. Alle Taten wurden bei der Polizei angezeigt.