Valentinstag 2021 im Kreis Viersen : Warm ums Herz trotz Kälte

Leserbilder Schnee Kempen Mögliches Solobild zum Valentinstag 2021. Foto: Susan Louven

Kreis Viersen Am heutigen Sonntag ist Valentinstag. Selten wohl war der Tag der Liebespaare so schwermütig, wie er es in diesem Jahr sein wird. Die Corona-Pandemie wirft Pläne für diesen besonderen Anlass, die Verliebte geschmiedet haben, durcheinander.

Und auch das kalte Winterwetter macht manches unmöglich und zerrt mit seiner Kälte am Gemüt vieler. Im schlimmsten Fall verhindern Corona und Kälte, dass sich die Liebsten überhaupt zu Gesicht bekommen. Unsere Leserin Susan Louven hat uns das Bild eines selbst aus Eis gegossenen Herzens geschickt. Natürlich wärmt es so nur im übertragenen Sinne. Aber vielleicht ist das gerade heute wichtiger als sonst. Foto: Susan Louven

(buer)