KAB im Kreis Viersen : Uwe Schummer an die Spitze des KAB Mittlerer Niederrhein gewählt

Kreis Viersen Die Katholische Arbeiter Bewegung Mittlerer Niederrhein hat einen neuen Vorsitzenden. Der bisherige Bundestagsabgeordnete für den Kreis Viersen Uwe Schummer ist mit großer Mehrheit an die Spitze gewählt worden.

Der Willicher Uwe Schummer, der in der vergangenen Legislaturperiode für die CDU im Bundestag saß, wurde mit großer Mehrheit zum Bezirksvorsitzenden der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) gewählt. Am Samstag hatten die 45 Delegierten des Bezirksverbandes Mittlerer Niederrhein in der Josefshalle in Anrath zudem mit der Diözesanleitung des Bistums Aachen die Themen Pflege und die Rolle der Verbraucher im Kampf gegen Kinder- und Zwangsarbeit in den Lieferketten diskutiert. Besprochen wurden Aktionen für faire Beschäftigung und gegen prekäre Arbeit. „Wir wollen den christlichen Gedanken mit den Herausforderungen in der Arbeitswelt verbinden“, sagt Schummer. Damit gemeint sei auch, ein Bewusstsein zu schaffen, als Konsumenten und Verbraucher Kinder- und Zwangsarbeit nicht zu unterstützen. So sei die KAB auch bei den 1.-Mai-Kundgebungen in Mönchengladbach aktiv, berichtet Schummer.