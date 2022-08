„US-Car & Bike Show“ im Eissportpark : Amerikanische Oldtimer präsentieren sich in Grefrath

Grefrath Die „US-Car & Bike Show“ vermittelt am 27. und 28. August amerikanische Lebensart. Im Mittelpunkt stehen zwar amerikanische Oldtimer, doch es gibt noch viel mehr zu entdecken.

Nach zweijähriger Pause geht die beliebte „US-Car & Bike Show“ in die 15. Runde. Die Besucher erwarten V8-Motoren, Muscle-Cars, Hot-Rods, blitzender Chrom, Petticoats und Haartollen – eben alles rund um den American Way of Life. Am Wochenende 27. und 28. August, jeweils von 10 bis 18 Uhr, wird der Grefrather Eissport- und Eventpark zur Location der US-Car-Szene und zum Treffpunkt für Fans der amerikanischen Lebensart.