Oedt : Ursula Trienekens wird am Sonntag 90 Jahre alt

Oedt Ursula Trienekens feiert am Sonntag, 9. Februar, ihren 90. Geburtstag. Dazu wird ihre große Familie mit Kindern und Enkelkindern ins Oedter Altenzentrum kommen, in dem die Seniorin bei bester Gesundheit schon seit acht Jahren lebt.

Ursula Trienekens ist mit ihrer vier Jahre jüngeren Schwester Irmgard und ihrem sechs Jahre älteren Bruder Günter aufgewachsen. Der Bruder fiel mit 19 Jahren im Krieg in Russland. Die Schwester wohnt schon seit Jahren in Füssen. Bei Besuchen führten sie lange Wanderungen immer wieder zu den zahlreichen Schlössern und Burgen. So kennt sie Neuschwanstein und Hohenschwangau in- und auswendig.