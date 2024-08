Unwetter im Kreis Viersen Wenige Einsätze, aber Probleme beim Niersexpress

Für die Feuerwehren im östlichen Teil des Kreises Viersen verlief der Dienstagabend recht ruhig, das Unwetter sorgte allerdings für lang anhaltende Probleme beim Niersexpress (RE10). Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, ist am frühen Morgen ein Blitz in das digitale Stellwerk am Bahnhof in Kempen eingeschlagen, was zum Ausfall der Technik und massiven Problemen führte. Allein zwischen 4.26 Uhr und 6.38 Uhr in der Frühe gab es zehn Ausfälle beim Niersexpress, und auch danach lief der Betrieb immer noch nicht rund.