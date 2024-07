Unterwegs im Kreis Viersen Zehn Routen führen am Raderlebnistag durch die Region

Was erwartet die Teilnehmer an den Start- und Zielpunkten? Viele Stationen in den Städten und Gemeinden sind so gewählt, dass die Radler dort eine erlebnisreiche Pause machen können. So ist etwa am Sonntag in Meerbusch das Rathausgartenfest, in Kempen (Start- und Zielpunkt: Buttermarkt) ist das „Streetfood Drink & Music Festival“. In Tönisvorst bietet sich der St. Töniser Obsthof (Düsseldorfer Straße 4) als Start- und Zielpunkt ebenso für eine Rast an wie in Grefrath das Auffelder Bauerncafé (Auffeld 26, Oedt) und auf Willicher Stadtgebiet das Heimatmuseum Kamps Pitter, im Park des St.-Bernhard-Gymnasiums in Schiefbahn.