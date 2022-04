Unterstützung für Haiti : Bau an der Schule wird fortgesetzt

Viele Hände packen mit an: Der Bau an der Schule in Torbeck wird fortgesetzt. Foto: Klaus-Peter Hufer

Kempen Berufschulpfarrer Roland Kühne ist wieder auf dem Weg nach Haiti. Jetzt will er sich mit seinen Helfern um die sanitären Anlagen in der Schule kümmern.

„Schüler bauen für Haiti“ – die Geschichte geht weiter: Am vergangenen Samstag flog eine Gruppe in das von vielen Katastrophen gebeutelte Land. Das in Kempen von Berufsschulpfarrer Roland Kühne initiierte Projekt hat eine große, mittlerweile bundesweite Beachtung gefunden. Mit Recht, denn das vor zwölf Jahren ins Leben gerufene Bauvorhaben hat konkrete Gestalt angenommen. Entstanden ist eine Schule, in der jetzt zwei Vorschulklassen von drei Lehrerinnen unterrichtet werden.

Die Kinder bekommen an jedem Schultag ein Frühstück und ein Mittagessen, was in diesem armen Land nicht selbstverständlich ist. Über die Jahre hinweg war Roland Kühne bisher mit insgesamt 60 Schülerinnen und Schülern des Rhein-Maas Berufskollegs, Kolleginnen und Kollegen und weiteren Unterstützern in Torbeck, im Westen Haitis. Dort entstand zusammen mit tatkräftigen einheimischen Helfern auf einem großflächigen Gelände die Schule, an der jetzt weiter gebaut wird.

Zusammen mit Pfarrer Kühne flogen in einer ersten Gruppe Julian Stürzl (Maurermeister), Erik Bosma (Auszubildender im Maurerberuf), Mondi Nazemi und Kenan Aydogdu (Anlagenmechaniker in der Ausbildung), Josué Dominique (ein in Kempen lebender Haitianer) und Robert Ingenhorst (Berufsschullehrer am Rhein-Maas Berufskolleg) nach Haiti. Sie bleiben drei Wochen und kümmern sich vor allem um den weiteren Ausbau von sanitären Anlagen und errichten ein Fundament für drei weitere Klassenräume. Harte Arbeit: Mit Ausnahme des Ostersonntags, an dem – für den evangelischen Pfarrer selbstverständlich – ein Gottesdienst besucht wird. Die Unterbringung ist wenig komfortabel, geschlafen wird überwiegend in der Schule.

Es gibt weitere Baupläne, beispielsweise den Bau einer Einrichtung für eine ständige medizinische Erstversorgung. Deswegen wird die Kempener Hausärztin und Internistin Rita Kratzenberg-Selk eine Woche später ebenfalls nach Torbeck fliegen, um den Bedarf zu erkunden und kranke Kinder zu versorgen. Ebenfalls mit dabei ist Sarah Kühne, die vor allem den Fortgang der Arbeiten und das Zusammenleben der Kempener Gruppe mit den Haitianierinnen und Haitianern vor Ort dokumentiert.