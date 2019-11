Kempen : Unternehmerschaft: Schwartz im Vorsitz bestätigt

(RP) Ralf Schwartz ist alter und neuer Vorsitzender der Unternehmerschaft Niederrhein. Bei der Mitgliederversammlung wurde der 57-jährige Bankkaufmann und Textil-Betriebswirt einstimmig für weitere zwei Jahre gewählt.

Der Geschäftsführer der Peters-Gruppe in Kempen steht seit zehn Jahren an der Spitze der Organisation, der 800 Unternehmen mit rund 90.000 Beschäftigten am linken Niederrhein angeschlossen sind.

Neu in dem achtköpfigen Vorstand sind Gregor Hermes und Ralf Stobbe. Sie rückten für Carl Hugo Erbslöh und Edmund Suthor nach, beide treten aus Altersgründen in dem Verband künftig kürzer. „Sie haben für die Unternehmerschaft Niederrhein außerordentliche Verdienste. Ich bedaure Ihr Ausscheiden aus dem Vorstand sehr“, sagt Ralf Schwartz. Das Unternehmen C.H. Erbslöh mit Sitz im Krefelder Rheinhafen handelt mit Spezialchemikalien und Industriemineralien. Carl Hugo Erbslöh (71) stieß anno 1996 über die Wirtschaftsvereinigung Großhandel-Außenhandel-Dienstleistung Niederrhein zum Verband. Edmund Suthor, Chef der Suthor-Papierverarbeitung in Nettetal, ist seit 2001 im Vorstand der Unternehmerschaft Niederrhein, Sparte Papierverarbeitung. 2009 übernahm der 71-Jährige dort den Vorsitz, wodurch er auch Vorstandsmitglied des Dachverbandes wurde.