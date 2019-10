Firmenbesuch : Unternehmerkreis: Neue Reihe von Firmenbesuchen

Kempen Der Unternehmerkreis Kempen besucht Betriebe in der Thomasstadt. Auftakt war man beim ambulanten Gesundheitszentrum Stefelmanns.

„Eine super Auftaktveranstaltung“ – mit diesen Worten zieht Karin Drabben vom Vorstand des Unternehmerkreises Kempen (UKK) ein positives Resümee des ersten „Blick hinter die Kulissen“. Zur Premiere der neuen UKK-Reihe hat das Ambulante Gesundheitszentrum Stefelmanns (ags) seine Tür geöffnet. Zahlreiche Unternehmer nehmen die Gelegenheit wahr, sich in dem Gesundheitszentrum über das Thema „Betriebliches Gesundheits-Management“ (BGM) und „Humankapital“ zu informieren. ags-Inhaber Ruud Stefelmanns und sein Team beleuchten diese für jedes Unternehmen eminent wichtigen Themen in allen Facetten.

Der Unternehmerkreis Kempen (UKK) sieht sich als Interessenvertretung von Unternehmen in der Thomasstadt. Die Vereinigung hat mehr als 60 Mitglieder aus der Kempener Wirtschaft. Der UKK hat kürzlich eine neue Reihe „Kempener Wirtschaftsdialog“ gestartet, bei der man auch mit der Stadtverwaltung ins Gespräch kommen möchte. Der UKK hat sich seit Langem für einen Ansprechpartner und „Kümmerer“ im Rathaus stark gemacht. Mit Stefan von Laguna arbeitet seit 1. Oktober ein neuer Wirtschaftsförderer bei der Stadt Kempen. Auch die Idee der Gründung eines Betriebskindergartens in Kempen wurde im Unternehmerkreis geboren. Der UKK organisiert für seine Mitglieder regelmäßig ein internes Unternehmer-Frühstück zum Austausch und Netzwerken.

Das Modul „ags-Werkzeugkoffer“ für erfolgreiches BGM komplettiert schließlich Ruud Stefelmanns mit einer Analyse, wie ein moderner Arbeitsplatz eingerichtet sein sollte. Nach einer gesunden Zwischenmahlzeit bringt der Hausherr in dem Unternehmerkreis die Botschaft auf den Punkt: „BGM ist immer Führungssache.“ Nach zwei informativen Stunden gibt der Gesundheitswissenschaftler jedem UKK-Gast eine eigens für die Veranstaltung angelegte Broschüre mit auf den Nachhauseweg. Darin ist unter anderem nachzulesen, dass VW seine Gesundheitsquote von 92 auf 97 Prozent gesteigert hat und allein durch ein Plus von 0,1 Prozent jährlich rund 19 Millionen Euro spart. „BGM lohnt also - für jedes Unternehmen und jede Behörde“, so Stefelmanns.