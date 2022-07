Unternehmerkreis Kempen : UKK zeigt Leistungsstärke mit neuer Homepage

Kempen Der Kempener Unternehmerkreis UKK entwickelt seine Hauptanliegen Vernetzung und „Brückenbau“ weiter. Ein Relaunch der Internetseite soll diese Kompetenzen zusätzlich verdeutlichen.

Übersichtlich, informativ, attraktiv – so soll die neue Homepage des Unternehmerkreises Kempen (UKK) bei Besucherinnen und Besuchern wahrgenommen werden. Nach acht Jahren hat sich der Zusammenschluss von gut 70 Kempener Unternehmen ein frisches „Gesicht“ im neuem Design gegeben. Die neue Webseite habe viele Vorteile, heißt es in einer Pressemitteilung. Vor allem die Hauptanliegen des UKK – Vernetzung und Brückenbau – würden digital und niederschwellig transportiert. So könnten sich Interessierte nun online für die zahlreichen UKK-Veranstaltungen anmelden, zum Beispiel fürs Businessfrühstück oder für die Reihe „Blick hinter die Kulissen“.

Was aktuell beim UKK los ist, erfahre der Nutzer direkt auf der Startseite. Die lasse die Aktuelles-Rubrik schnell erkennen. Der Mitgliederbereich sei unternehmerfreundlich nach Branchen differenziert. Künftig werde also deutlich, wo die Schwerpunkte liegen und welche Firmen beispielsweise in Sparten wie Tourismus, Metall, Elektronik oder IT unterwegs sind. „So wird transparent, wie leistungsstark die Kempener Wirtschaft ist und welch breites Spektrum der UKK abbildet“, sagt Holger Aretz von der Medienagentur P3 Creation Group.