Grefrath : Unternehmerfrühstück im Eisstadion

Grefrath (hd) Wirtschaftsförderer Jens Ernesti lädt die Grefrather Unternehmen zum Unternehmensfrühstück ein. Unter dem Motto „90 Minuten für Aufgeweckte“ geht es um Austausch und Netzwerken in lockerer Atmosphäre.

Die Zukunft hat schon längst begonnen. Digitalisierung, die größte Evolution in der Zeitgeschichte der Menschheit, verändert rasant alle Lebensbereiche in der Gesellschaft und in der Wirtschaft. Sich den hieraus ergebenden komplexen Herausforderungen zu stellen und den Markt mit kompetenten und innovativen Lösungsoptionen auf dem Weg in die Digitalisierung zu versorgen, treibt Kühnapfel in seinem unternehmerischen Engagement an und um. „Digitalisierung ist kein Schnupfen“, der regelmäßig auftritt, mit unangenehmen Nebenwirkungen etwas verweilt und dann wieder vorübergeht. Digitalisierung ist eine permanente und herausragende Herausforderung der Neuzeit an die Innovationskraft und der raschen Anpassungsfähigkeit überkommener Strukturen und Prozesse in allen gesellschaftlichen aber auch wirtschaftlichen Bereichen. Kühnapfel besitzt ein breites und fundiertes Spektrum persönlicher unternehmerischer Erfahrung. Sein Engagement als „Business Angel“ und seine langjährige, fundierte multi-unternehmerische IT-Expertise im Metier der digitalen Transformation, prädestinieren ihn dazu, diese Themen auch einem breiten Publikum zu vermitteln.