Shoppen in St. Hubert Unter Linden: Kendeltrödel findet zum 20. Mal statt

Auch in diesem Jahr findet wieder der Kendeltrödel in St. Hubert am Kendel (Bahnstraße/gegenüber Aldi) statt. Für die Organisatoren des Trödels ein besonderer Tag: Denn zum 20. Mal wird hier ausgefallener, seltener, aber besonderer Trödel angeboten. Wer die besten Schnäppchen ergattern will, muss früh aufstehen. Am Samstag, 17. Juni, geht es schon um 7 Uhr los. Viele Besucherinnen und Besucher, die den Trödel regelmäßig aufsuchen, haben in der Vergangenheit bestätigt: „Der schönste und ursprünglichste Trödelmarkt weit und breit.“