Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Grefrath : Fehler beim Abbiegen – Zusammenstoß auf der B 509

Der Wagen des Niederländers landete auf der Seite. Foto: Jungmann Foto: Günter Jungmann

Grefrath Die Freiwillige Feuerwehr Grefrath ist am Sonntagabend um 17.51 Uhr zu einem Einsatz an der B 509 in der Nähe des Flugplatzes Niershorst gerufen worden.

Zunächst hieß es, eine Person sei im Fahrzeug eingeklemmt, doch als die Wehrleute eintrafen, hatten sich bereits alle Insassen aus den beiden Fahrzeugen befreien können. Ein Wagen lag auf der Seite.

Laut Polizei war ein 55-jähriger Niederländer auf der B 509 aus Richtung Nettetal kommend in Richtung Kempen unterwegs. Er wollte nach links auf die Straße Burgdyck abbiegen. Aus der Gegenrichtung kam ein 64-jähriger Grefrather, der auf der B 509 aus Richtung Kempen kam und geradeaus in Richtung Nettetal fahren wollte. Auf der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, der Wagen des Niederländers landete auf der Seite. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt, es blieb beim Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

