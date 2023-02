Mit zwei Autos, Mauer und Schild kollidiert Polizei sucht Mann nach Unfall

Als sie aus dem Fenster sah, sah sie einen Mann in Richtung Mülhausen weglaufen. Und auf der Straße sah sie ein Trümmerfeld: Ein Auto war in einen geparkten Pkw an der Straße gefahren und hatte diesen schwer beschädigt, war auch mit einem weiteren Fahrzeug, einer Mauer und dem geparkten Schild einer Bushaltestelle kollidiert. In dem Fahrzeug, mit dem der Unfall verursacht wurde, fand die Polizei geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Eine Fahndung nach dem Mann verlief negativ. Laut Polizei gibt es Hinweise, dass eine zweite Person mit im Auto gewesen sein könnte. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02162 3770 zu melden.