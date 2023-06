Unfall in Kempen Junge Frau auf E-Scooter angefahren

Auf der Kreuzung der Ringe mit der Hülser und der St. Töniser Straße in Kempen hat am Mittwoch eine Autofahrerin eine Frau, die auf einem E-Scooter unterwegs war, angefahren. Die 64-jährige Autofahrerin aus Tönisvorst war laut Polizei auf der St. Töniser Straße unterwegs, hielt an der Ampel bei Rot und wollte dann nach rechts in die Hülser Straße abbiegen. Die 19-jährige Frau aus Kempen überquerte gerade auf ihrem E-Scooter die Hülser Straße. Die Autofahrerin sah die junge Frau nicht, deshalb stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt.