Unfall in Kempen : Auto kommt auf dem Dach liegend zum Stillstand

Das Auto des 38-Jährigen kam bei dem Unfall auf dem Dach liegend zum Stillstand. Foto: Günter Jungmann

Kempen Ein Auto hat sich bei einem Unfall in Kempen am Freitagmittag überschlagen. Wie die Polizei berichtet, wurde dabei gegen 13.40 Uhr an der Kreuzung Vorster Straße/Stiegerheide/St. Peter ein 38-jähriger Kempener verletzt.

Der Unfallhergang: Ein 83-jähriger Willicher beabsichtigte, mit seinem Auto von der Stiegerheide aus nach links auf die Vorster Straße abzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw des 38-Jährigen. Durch die Kollision der Fahrzeuge überschlug sich der Wagen des 38-Jährigen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Während der Unfallaufnahme verdichteten sich die Hinweise, dass der 38-Jährige möglicherweise keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. „Das Tragen eines Sicherheitsgurtes kann im Falle eines Verkehrsunfalles schwere Verletzungen verhindern“, appelliert die Polizei.

(msc)