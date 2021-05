Unfall in Grefrath : Flugschüler stirbt bei Absturz an der Niers

Foto: Daniel Bothe 6 Bilder Flugschüler stirbt bei Absturz am Flugplatz Niershorst

Grefrath In der Nähe des Flugplatzes Niershorst in Grefrath ist am Mittwochabend ein Leichtflugzeug abgestürzt. Die beiden Insassen wurden dabei schwer verletzt. Einer der beiden starb noch am Unfallort.

In Grefrath ist am Mittwoch gegen 18.25 Uhr ein Leichtflugzeug in der Nähe des Flugplatzes Niershorst abgestürzt. Nach dem bisherigen ersten Erkenntnisstand der Polizei soll sich das Flugzeug einer Flugschule im Landeanflug auf den Flugplatz befunden haben.

In der Nähe des Flugplatzes, unweit der Niers, stürzte das Flugzeug aus bislang unbekannter Ursache in ein Feld. Bei den Insassen des Flugzeugs handelte es sich nach dem ersten Erkenntnisstand der Polizei um den Fluglehrer und einen Flugschüler. Wer das Flugzeug zum Unfallzeitpunkt flog, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, teilte die Polizei mit.

Der Fluglehrer, ein 60-Jähriger aus Meerbusch, wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Flugschüler, ein 32-Jähriger aus Grefrath, starb noch am Unfallort.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

(biro)