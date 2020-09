Unfall in Grefrath : Auto landet nach Kollision auf der Seite

Eines der Fahrzeuge blieb auf der Seite liegen. Foto: Günter Jungmann

Grefrath Auf der B509, Ecke L39 in Grefrath sind am Sonntag gegen kurz vor 14 Uhr zwei Autos kollidiert. Ein Wagen wurde umgeworfen und landete auf der Seite in der Leitplanke. Laut Angaben der Polizei gab es keine Verletzten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Freiwillige Feuerwehr Grefrath war mit fünf Fahrzeugen und 32 Kräften im Einsatz. Nähere Angaben zu den Beteiligten oder der Unfallursache konnte die Polizei nicht machen.

(emy)