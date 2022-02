Unfall bei Oedt : Radfahrer wird bei Überholmanöver verletzt

Grefrath/Süchteln Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall auf der Oedter Straße beobachtet haben. Ein Radfahrer kam zu Fall, als ein anderer ihn überholte.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Sonntag ergeignet hat und bei dem ein 73-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 14.10 Uhr im Bereich der Oedter Straße, kurz nachdem sie von der Kempener Straße abzweigt. Zwei Fahrradfahrer waren auf der Oedter Straße, die an dieser Stelle ein Wirtschaftsweg ist, nebeneinander unterwegs in Richtung Fritzbruch. Ein dritter Fahrradfahrer näherte sich zügig von hinten und drängelte sich schließlich zwischen den beiden anderen Rädern hindurch, ohne vorher zu klingeln oder sich sonstwie bemerkbar zu machen. In Folge des missglückten Überholversuchs stürzte der 73-Jährige aus Grefrath mit seinem Fahrrad und wurde dabei leicht verletzt. Sein 72-jähriger Begleiter kam nicht zu Fall und blieb unverletzt.