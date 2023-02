Unfall auf der A52 Motorradfahrer aus Grefrath wird schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr eine Autofahrerin (31) aus Mönchengladbach gegen 18.45 Uhr über die Autobahn. In Höhe der Anschlussstelle Hardt wechselte die Frau vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Genau in diesem Moment, so die Polizei, befanden sich zwei nachfolgende Motorradfahrer auf dem mittleren Fahrstreifen. Der Vorausfahrende, ein 27-jähriger Mann aus Kempen, konnte noch ausweichen. Der ihm folgende 23-jährige Motorradfahrer aus Grefrath konnte nicht mehr ausweichen, er prallte gegen das Heck des Wagens.