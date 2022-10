An der historischen Stadtmauer : Kleidung angezündet

Bei dem Vorfall entstand ein leichter Sachschaden. Foto: dpa/Patrick Seeger

Kempen Feuerwehr und Polizei hatten am Donnerstag gegen 20.20 Uhr einen Einsatz am Hessenwall in Kempen: Ein bislang unbekannter Mann hatte dort an der historischen Stadtmauer Kleidungsstücke angezündet, laut Polizei entstand dadurch ein leichter Sachschaden.

