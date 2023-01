Vorfall in Kempen Unbekannter beraubt Zehnjährigen

Ein bislang unbekannter Täter hat einen zehnjährigen Jungen in Kempen nach dem Einkauf beraubt. Laut Polizei kaufte der Junge am Montag gegen 15 Uhr mit seiner kleinen Schwester in dem Supermarkt am Hessenring ein, danach verließen die beiden das Geschäft über den Hessenring und gingen über die Oelstraße. Zwischen Spielplatz und Parkplatz an der Oelstraße schubste ein Unbekannter, der zuvor auch im Supermarkt eingekauft hatte, den Jungen. Der Zehnjährige stürzte und stellte kurz darauf fest, dass seine Geldbörse fehlte. Der Junge beschrieb den Täter als schwarz gekleidet und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder gar die Tat beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei anzurufen unter Telefon 02162 3770.