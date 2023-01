Vandalismus in Grefrath Unbekannte zerstören Post-Briefkasten mit Böller

Festgestellt wurde die Zerstörung bei der Leerung am Nachmittag am Mittwoch, 28. Dezember. Am Vortag sei der Kasten bei der Leerung noch unbeschädigt gewesen, berichtete der Sprecher weiter. Solche Vorfälle wie jetzt in Grefrath registriert die Post nicht allzu häufig, aber: „Auch wenn es Einzelfälle sind: Vandalismus an Briefkästen kommt leider immer wieder (und vor Silvester häufiger) vor“, so der Sprecher. Deshalb werde auch jeder einzelne Fall zur Anzeige gebracht.