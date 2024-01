Polizei sucht Zeugen Unbekannte rauben Paar in Kempen aus

Kempen · Auf dem Parkplatz eines Discounters in Kempen wurde in der Nacht zu Freitag ein Pärchen ausgeraubt. Die Täter flüchteten in einem schwarzen Kleinwagen.

12.01.2024 , 16:09 Uhr

Auf dem Parkplatz eines Discounters am Emilie-Horten-Platz in Kempen ist in der Nacht zu Freitag zwischen 0.15 und 1.50 Uhr ein Pärchen ausgeraubt worden. Das Paar wartete laut Polizei auf ein Taxi, als es von zwei Unbekannten angesprochen wurde, die sich ebenfalls auf dem Parkplatz befanden. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die Täter flüchteten mit einem Geldbetrag in dreistelliger Höhe in einem schwarzen Kleinwagen. Dabei handelte es sich möglicherweise um einen Fiat Punto. Nach der Beschreibung des Paares sollen die Täter etwa Anfang bis Mitte 20 sein, sie waren dunkel gekleidet und trugen eine Kapuze. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770.

