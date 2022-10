Kriminalpolizei ermittelt : Unbekannte beschädigen Straßenlaternen in Grefrath

Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Grefrath In Grefrath wurden in den vergangenen Tagen zahlreiche Straßenlaternen massiv beschädigt. Unbekannte rissen die Kabel heraus. Jetzt ermittelt die Kripo.

In Grefrath-Vinkrath sind in den vergangenen Tagen zahlreiche Straßenlaternen schwer beschädigt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen, um die Verursacher ausfindig zu machen. Den größten Schaden gab es an der Straße An der Dorenburg: Laut Polizei wurden in der Nacht zu Dienstag dort insgesamt 35 Straßenlaternen beschädigt. Unbekannte rissen die Kabelverbindungen der einzelnen Laternen heraus.

Wenige Tage zuvor hatte es laut Polizei in unmittelbarer Nähe einen ähnlichen Vorfall gegeben. An der Mörtelsstraße und an der Kiefernstraße waren zwei Laternen betroffen. Bei einer Laterne wurden die Kabel beschädigt, die zweite Laterne wurde aus dem Fundament gelöst. Wann diese beiden Laternen genau demoliert wurden, weiß man bislang nicht, die Schäden wurden der Gemeindeverwaltung am Freitag, 7. Oktober, bekannt.

Dass so viele Straßenlaternen in einem Bereich so massiv beschädigt werden, sei ungewöhnlich, hieß es am Mittwoch aus dem Grefrather Rathaus. Es komme immer mal wieder vor, dass ein oder zwei Laternen betroffen seien, berichtete Vincent Kaufmann, der sich bei der Grefrather Gemeindeverwaltung um den Bereich Straßenbeleuchtung kümmert, „aber in der Fülle hatten wir das noch nie.“ Ungewöhnlich sei auch, dass die Kabel aus den Laternenmasten herausgerissen wurden, denn die Kabel befinden sich hinter einer Klappe. Mit bloßen Händen, so Kaufmann, sei solch eine Klappe gar nicht zu öffnen, „dazu braucht man schon ein Werkzeug, um sie aufzubrechen.“

Wie hoch der Schaden ist, kann man bei der Gemeindeverwaltung noch nicht sagen. Je nachdem, wie stark eine Laterne in Mitleidenschaft gezogen sei, könne die Reparatur mehrere hundert bis tausend Euro kosten, so Kaufmann. Beschädigte Laternen, die der Verwaltung gemeldet werden, werden zeitnah repariert. Da an der Straße An der Dorenburg allerdings so viele Laternen betroffen waren, wurden provisorisch Leuchten aufgestellt. Wer in den vergangenen Tagen im Bereich der Straße An der Dorenburg etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Kriminalpolizei anzurufen unter Telefon 02162 3770.

(biro)