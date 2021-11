Ortskern in Kempen gesperrt : Umleitungen für Busse während der Martinszüge

Während der Martinszüge fahren die Busse in Kempen nicht wie gewohnt (Symbolbild). Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Kempen Für die Zeit der Martinszüge in Kempen und St. Hubert am Dienstag und Mittwoch kündigen die Stadtwerke Krefeld (SWK) Änderungen im Busverkehr an.

Teils können Bushaltestellen nicht bedient werden, weil die Ortskerne für die Durchführung der Martinszüge gesperrt werden. Wenn am Dienstag, 9. November, St. Martin durch St. Hubert zieht, wird der Ortskern von etwa 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Linien 065 und 069 werden während der Sperrung in beiden Richtungen über Kempener Landstraße und Tönisberger Straße (K23) umgeleitet. Die Haltestellen „An Steinen“, „St. Hubert Markt“/„Bellstraße“und „Hohenzollernplatz“ können aufgrund der Sperrung ebenfalls von den Bussen nicht angefahren werden. An den Kreuzungen Kempener Landstraße/Bahnstraße/Scheifeshütte sowie Hülser Landstraße/Tönisberger Straße werden jeweils Ersatzhaltestellen eingerichtet.

In Kempen wird für den Martinszug am Mittwoch, 10. November, der Ortskern von etwa 15.30 bis 19.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Deshalb können dann die Haltestellen „Am Gymnasium“, „Kuhtor“ und „Viehmarkt“ von den Linien 068 und 069 nicht bedient werden. Fahrgäste sollten stattdessen die Haltestelle „Kempen Bahnhof“ benutzen, teilten die Stadtwerke Krefeld mit.

(biro)