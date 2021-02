Verkehrssituation in Kempen : Umbau an der B 509 für Amazon weiter unklar

Kempen Wann an der B 509 umgebaut wird, damit vom Verteilzentrum des Internethändlers Amazon mehr Fahrzeuge die Auslieferung übernehmen können, ist ungewiss.

Im Verteilzentrum des Internethändlers Amazon im Kempener Gewerbegebiet läuft der Betrieb weiterhin auf Sparflamme. Bislang dürfen nur 200 Fahrzeuge die abends von Lkw angelieferten und in der Nacht umgepackten Waren zu den Kunden bringen. Ausgelegt sei das Verteilzentrum für 500 Fahrzeuge, berichtet Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans, „aber es wird erst so weit sein, wenn die B 509 ausgebaut ist“. Wann das der Fall sein wird, ist noch unklar.

Im Gespräch sind unter anderem ein Kreisverkehr an der Einmündung zum Industriering Ost sowie ein Umbau der Kreuzung an der Kerkener Straße. In die Gespräche mit dem Landesbetrieb Straßen NRW sei Amazon eingebunden, so Dellmans, doch ob noch in diesem Jahr etwas passiert, an der B 509 umgebaut wird, kann er nicht sagen: Viele Bauanträge seien zu stellen, viele Baumaßnahmen zu berücksichtigen, Amazon müsse finanziell beispringen.