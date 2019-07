Kempen : Nach 47 Jahren bei der Stadt ist nun mehr Zeit für die Familie

Kempen Ulrich Eckerleben, zuletzt viele Jahre Leiter des Kempener Ordnungsamtes, geht in Ruhestand.

Wie sein Chef, der Erste Beigeordnete Hans Ferber, geht auch der Leiter des Kempener Ordnungsamtes, Ulrich Eckerleben, in Ruhestand. Der 64-Jährige hat am Freitag, 12. Juli, seinen letzten Arbeitstag.

Eckerleben ist Kempener durch und durch. Nach der Realschule begann er am 1. August 1972 seine Ausbildung bei der Kempener Stadtverwaltung. Nach Ende der dreijährigen Ausbildung war er dann in verschiedenen Ämtern im Rathaus tätig. Immer wieder unterschiedliche Aufgaben wahrzunehmen, fand er stets interessant, erzählt er. Zunächst war er im Haupt- und Personalamt tätig. Hier kümmerte er sich nicht nur um Personalangelegenheiten, sondern auch um die Organisation von Wahlen. Drei Jahre leitete Eckerleben das Sozialamt. Dies sei ebenfalls eine spannende Zeit mit vielen Veränderungen gewesen. 2008 wechselte er an die Spitze des Ordnungsamtes. Der neue Aufgabenbereich reichte vom Marktleben über alle Sicherheitsfragen wie Feuer- und Zivilschutz bis hin zum Standesamt. Oft war Eckerleben noch spät dienstlich unterwegs.

Nun kann er endlich wieder mehr Zeit für seine Hobbys nutzen. Gemeinsam mit seiner Frau Monika will er Radtouren unternehmen. Die beiden radeln nicht nur am Niederrhein, sondern haben auch schon große Touren bewältigt. So haben sie zum Beispiel den 1000 Kilometer langen Elbe-Radweg erkundet. Außerdem möchte Eckerleben nun auch wieder mehr joggen und überhaupt seinen sportlichen Interessen nachgehen. Zudem hat er jetzt mehr Zeit für sein Enkelkind. Denn eine seiner beiden Töchter lebt in Kempen, und die Großeltern Eckerleben haben häufig das Enkelkind zu Gast. Der Sohn lebt in Hamburg. Das ist dann wiederum ein Anlass für einen Ausflug in die Elbmetropole.