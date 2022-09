Übung der Grefrather Feuerwehr und des DRK : Reibungsloser Ablauf: Alle Menschen aus Altenheim gerettet

Oedt Bei einer Großübung im Altenzentrum Oedt demonstrierten die Gesamtwehr Grefrath und das DRK Grefrath und Kempen eine gute Zusammenarbeit.

Üben für den Ernstfall, trainieren, um gut vorbereitet zu sein: „Die Übung ist sehr gut gelaufen. Die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und DRK lief hervorragend. Eine schnelle Menschenrettung aus einem völlig verrauchten Gebäude samt Versorgung der Geretteten sowie eine optimale Brandbekämpfung waren das Ergebnis“, resümiert Edmund Laschet, der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath , die diesjährige Gesamtwehrübung. Bei ihr waren nicht nur die Löschzüge Grefrath und Oedt sowie die Löschgruppen Vinkrath und Mülhausen involviert, sondern auch das DRK Grefrath und Kempen . Viele Kräfte mussten also perfekt aufeinander abgestimmt sein.

Das Szenario: Brand in der ersten Etage des Altenzentrums Oedt mit Personen in der ersten und zweiten Etage. Das zum Abriss bestimmte und daher leerstehende Gebäude neben dem Altenzentrum bot sich für die gemeinsame Übung hervorragend an. Neun Mitglieder der Jugendfeuerwehr kamen dabei als zu rettende Personen zum Einsatz. Dazu kamen drei Puppen, die schwergewichtige Menschen darstellten, die ebenfalls aus dem brennenden Gebäude gerettet werden mussten.