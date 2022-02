Corona in Grefrather Pflege- und Altenheim : Grund für hohe Infektionen im Haus Salus bleibt Rätsel

Mülhausen Ungewöhnlich hohe Infektionszahlen meldet das Mülhausener Alten- und Pflegeheim Haus Salus. Alle Infektionen verliefen jedoch mild. Alle Bewohnerinnen seien geboostert gewesen.

Am vergangenen Mittwoch hatte das Gesundheitsamt des Kreises Viersen mitgeteilt, dass es zu einem überdurchschnittlich hohen Corona-Infektionsausbruch im Haus Salus in Grefrath-Mülhausen gekommen war. An diesem Tag wurden 20 Neuinfektionen gemeldet. Bis zum Donnerstagmittag seien fünf weitere Infektionen hinzugekommen, teilte Josef Aretz, Leiter der Seniorenhilfe der Via Nobis. Das Haus Salus gehört zur Katharina Kasper Via Nobis GmbH.