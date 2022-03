Bundestagsabgeordneter aus Kempen : Udo Schiefner setzt sich für deutsch-niederländische Beziehungen ein

Kreis Viersen Der SPD-Bundestagsabgeordnete wurde zum Vize-Vorsitzenden der Parlamentariergruppe ernannt. Die Beziehungen zum Nachbarland seien ihm besonders wichtig.

Die Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages für die deutsch-niederländischen Beziehungen nimmt in Kürze ihre Arbeit auf. Der Kreis Viersener SPD-Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner wird dort als stellvertretender Vorsitzender mitwirken. Gerade am Niederrhein sei eine enge Zusammenarbeit mit Partnern auf der niederländischen Grenzseite wichtig, Verkehrsinfrastruktur dabei ein zentrales Thema. „Ebenso wichtig sind der Arbeitsmarkt und der Wissensaustausch über die Grenze hinweg“, heißt es in einer Pressemitteilung Schiefners.