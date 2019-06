Tönisberg : Hand-in-Hand-Cup: Kicken für den guten Zweck

Tönisberg Der Amateurfußball hat Sommerpause. Gekickt wird auf dem Sportplatz des VfL Tönisberg am Samstag, 15. Juni, trotzdem. Natürlich geht es wieder um Punkte, aber in erster Linie für den guten Zweck, wenn 24 Hobby-Mannschaften beim „sportwetten.de-Hand-in-Hand-Cup“ um den Turniersieg spielen.

Das Charity-Event hat mittlerweile Tradition im Bergdorf. Denn es ist bereit die 17. Auflage an der Schaephuysener Straße. Im vergangenen Jahr kamen stattliche 25.000 Euro zusammen, die zum Großteil (wie auch in diesem Jahr) der Villa Sonnenenschein (Förderverein zugunsten krebskranker Kinder in Krefeld), aber auch anderen sozialen Zwecken zu Gute kamen. Nach einer Begrüßungsrede ist um 10 Uhr der erste Anpfiff. Das Finale ist für 17.30 Uhr vorgesehen. Titelverteidiger ist das Team „Marine and Friends“, das den Versuch startet, zum dritten Mal in Folge zu gewinnen und damit den Wanderpokal mit nach Hause zu nehmen.