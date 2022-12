Turnhalle und Aula sollen saniert werden Stadt hofft auf Fördermittel fürs LvD

Die Turnhalle und die Aula am Luise-von-Duesberg-Gymnasium (LvD) an der Berliner Allee in Kempen sollen saniert und modernisiert werden. Die Gesamtkosten liegen nach derzeitiger Schätzung bei rund 3,9 Millionen Euro. Damit die Stadt das Vorhaben nicht allein finanzieren muss, bewirbt sie sich um Fördergelder: 1,7 Millionen Euro könnten, so die Hoffnung, aus dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen nach Kempen fließen.