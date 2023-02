Turnerschaft Grefrath So werden Sportler vor Missbrauch und Gewalt geschützt

Wer bei der Turnerschaft Grefrath im Sportbetrieb oder bei außersportlichen Veranstaltungen in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen kommt – das betrifft sowohl Vorstandsmitglieder als auch Trainer, Übungsleiter und Betreuer – muss sich an einen Ehrenkodex und festgelegte Verhaltensrichtlinien halten und diese mit Unterschrift auch verpflichtend bestätigen. So will man Übergriffen, physischer, psychischer und sexueller Gewalt oder auch Missbrauch vorbeugen. Der organisatorische Ablauf liegt in den Händen von Helmut Thönes.