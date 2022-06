100 Jahre für St. Martin und Schützenfeste : Vinkrath feiert sein Trommlercorps „Einigkeit“

Vinkrath Schon vor 100 Jahren führte das Trommlercorps Vinkrath den Martinszug an. Beim Dorfabend am Wochenende war ganz Vinkrath auf den Beinen.

Am vergangenen Wochenende feierte ganz Vinkrath sein Trommlercorps. In der Festhalle Theis im Boosch hatte das Vinkrather Trommlercorps Einigkeit zum 100. Jubiläum geladen. Am Freitag gedachte man in der Kirche St. Josef der verstorbenen Mitgliedern des Trommlercorps und legte anschließend am Kriegerdenkmal einen Kranz nieder. Altbürgermeister Manfred Lommetz hielt beim Festakt die Laudatio auf den Jubilar. Darin hob er die besondere Bedeutung des Spielmannswesens für die Dorfgemeinschaft hervor und bezog sich dabei auf die 100-jährige Geschichte des Vinkrather Trommlercorps. Martinszüge, Jubiläen, Orts- und Pfarrfeste seien ohne das Trommlercorps nicht denkbar. Es sorgt für den nötigen Zusammenhalt der Menschen in der Gemeinschaft.