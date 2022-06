Ausflugsziel in Kempen : Romantischer Trödelmarkt in St. Hubert

Ein Trödelmarkt ist eine gute Möglichkeit, sich von alten Dingen zu trennen (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Kempen Der Kendeltrödel in St. Hubert ist beliebt: Auch in diesem Jahr sollen wieder gut 150 Stände in idyllischer Lage am Kendel aufgebaut werden. Noch sind einige Standplätze frei. Wo man sich anmeldet und wo man parken kann.

In Kempen-St. Hubert laufen die Vorbereitungen für den 19. „Kendeltrödel“. Der beliebte Trödelmarkt wird am Samstag, 11. Juni, romantisch unter den Linden am Kendel eingerichtet – und das in familiärer Atmosphäre: Nachbarn, Freunde und Anwohner sorgen dafür, dass der Markt mit gut 150 Ständen mit einem abwechslungsreichen Angebot aufwarten kann.

Noch sind einige Plätze frei, wer mitmachen möchte, kann sich noch bei den Organisatoren melden, telefonisch unter Ruf 02152 6667 oder 02152 80016. Neuware ist nicht zugelassen. Pro Stand bitten die Organisatoren um einen freiwilligen Obolus von fünf Euro, um die Unkosten zu decken, unter anderem für den angemieteten Toilettenwagen und die Gebühr, die für die Sondernutzung der Straße an die Stadt Kempen zu zahlen ist.

Los geht es mit dem Straßentrödel schon um 7 Uhr in der Früh, vor 15 Uhr sollen keine Stände abgebaut werden. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass der Aldi-Parkplatz auch nur für Aldi-Kunden ist: Parkplätze für Teilnehmer und Besucher stehen an der Bendenstraße und am Erkesweg zur Verfügung.

(biro)